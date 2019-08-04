İYİ Parti GİK üyelerinin sayısı 50’ye indirildi

Kongreye bin 60 delegeden 841’i katıldı. Kongrede genel başkan seçimi yapılmazken, partinin en yetkili karar organı olan Genel İdare Kurulu’nun (GİK) üye sayısı, “çarşaf liste” olarak belirlenen seçim yöntemiyle 80’den 50’ye indirildi. Genel Başkan Meral Akşener, “Hapisse hapis, ölümse ölüm bir adım geri atmayan lider” anonsuyla salona girdi. İYİ Parti’nin Türkiye’nin değişim umudu olduğunu beliren Akşener, “Bugün, iktidar yürüyüşümüz için yeniden mevzileniyoruz” ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “geri dönün” çağrısına da yanıt veren Akşener, “Milliyetçiliği kulüp üyeliği zannedenlere söylüyorum. Türk milliyetçiliğin tapusu, Türk milletine aittir. Gerçek milliyetçiler, ilim irfan dağıtmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına dağılan öğretmenlerimizdir. Bir kişiye, beş kişi saldıran haydutlardan, ne milliyetçi olur, ne de adam olur..” dedi.

MHP’ye geçtiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine Kocaeli’de İYİ Partili iki isim MHP’ye katıldı. Kocaeli’de İYİ Parti kurucular kurulu üyesi olan Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş, MHP’ye geçti. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, parti binasında Yılmaz ve Ateş’e rozetlerini taktı.