İYİ Parti Lideri Akşener: Yeni partilere vekil veririm

Akşener “Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim. Bu durumda kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Birileri size bel bağlamış ki bize bir de büyük bir haksızlık yapıldı. Bizim teşkilatlarımız, kongremiz, her şeyimiz tamamdı. Nitekim o 15 milletvekili de dahil olduktan sonra YSK’nın kararında bütün bunlar olduğu için ve de grubu da olduğu için ‘seçime girebilir’ dendi. Canımız o kadar yanık ki sonuç olarak ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu’ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette evet derim.”