İYİ Parti toplantılara Adana’dan başlıyor

13 ilde buluşma

Sempozyumun açılış konuşmasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapacak. İYİ Parti’nin Kalkınma Politikaları Başkanlığı’nca hazırlanan, “tarım ve çiftçi” eksenli hedefler, sektör temsilcileriyle paylaşılacak. Söz konusu hedefler arasında “tarımın milli gelirdeki payının yüzde 10’un üzerine çıkarılması” yer alıyor.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Antalya Milletvekili İsmail Tatlıoğlu 13 ilde çeşitli sektörlerin temsilcileriyle buluşacaklarını belirtti. Tatlıoğlu, “16 Ocak’ta Ankara’da enerji başlığında, 7 Şubat’ta Bursa’da otomotiv başlığında buluşmalar düzenleyeceğiz. Sektör temsilcileriyle parti politikalarını paylaşacağız” dedi.

2002 yılına göre tarımsal alanların 27 milyar hektardan 23.4’e düştüğünü belirten Tatlıoğlu, şunları söyledi:

“Ekilen alanlara baktığımızda da buğdayda aşağı yukarı 93 milyon dekardan 72’ye düşmüşüz. Şahsen tarım sektöründe küçük ailelere yani tarımda küçük ve orta ölçekli ailelere bizzat buna fokuslanan bir eğitim destek paketinin olabileceğini düşüyorum. Bu aileler eğitildiği takdirde hem daha fazla katma değerli üretim yapacaklardır hem de toplumumuzun eğitim seviyesi daha da yükselecektir.

Mesela 2.5 milyon civarında çiftçi ailesi var. Bununla ilgili politikalar çalışıyoruz. Aslında her ailede 1 tane tarım meslek lisesi mezunu olmalı, bunu sağlamalıyız. Türkiye’de bir tarım politikası üreteceksek, küçük ve orta ölçekli işletmelere zarar yazmayan bir politika koymamız lazım. Büyük sermayeyi tarıma sokmamız lazım.”