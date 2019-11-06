06.11.2019 - 17:28 | | AA
Ä°YÄ° Parti Yozgat Ä°l BaÅŸkanÄ± Seyfi Bayrak trafik kazasÄ±nda öldü
Ä°YÄ° Parti Yozgat Ä°l BaÅŸkanÄ± Seyfi Bayrak, geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucuÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ henÃ¼z belirlenemeyen Bayrak'Ä±n da bulunduÄŸu 66 LN 858 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, Yozgat'Ä±n BoÄŸazlÄ±yan ilÃ§esi YenifakÄ±lÄ±-BektaÅŸlÄ± yol ayrÄ±mÄ±nda devrildi
Kazada Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayrak olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti, araÃ§ta bulunanÂ Åžahin KÃ¶ksal,Â AniÅŸ Kutlu, Ahmet ÅžÃ¼krÃ¼ Karabacak ve Veysel Topraksayar ise yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, Yozgat ve BoÄŸazlÄ±yan'daki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Bayrak ve araÃ§taki diÄŸer kiÅŸilerin, YenifakÄ±lÄ± Belediyesini ziyaretten dÃ¶nerken kazanÄ±n meydana geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.