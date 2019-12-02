MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset Haberleri İYİ Parti'de deprem! Naci Yıldırım istifa etti
ABONE OL
02.12.2019 - 10:28 | | AA

İYİ Parti'de deprem! Naci Yıldırım istifa etti

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İYİ Parti'de deprem! Naci Yıldırım istifa etti

Naci Yıldırım, yaptığı açıklamada, bir yıldır sürdürdüğü  il başkanlığı görevinden ayrıldığını söyledi.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ile il yönetimi olarak  sorunlar yaşadıklarını bu nedenle istifa kararı aldığını belirten Yıldırım,  "İstifamın ardından Kadın Kolları Başkanımız, Disiplin Kurulu Başkanı ile asil ve  yedek olmak üzere 35 yönetim kurulu üyesi istifalarını verdi. Başkanlık  görevinden ve görevlerimizden istifa ettik. Partiden istifa etmedik. Bunu  özellikle belirtmek isterim." dedi.

Yıldırım, parti yönetiminin henüz il başkanlığına bir atama  yapmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Yıldırım'ın istifası konusunun 21 Kasım'da yönetim kurulu  toplantısında görüşüldüğü, 29 Kasım Cuma günü istifa kararı alındığı, istifa  dilekçesinin 30 Kasım'da gönderildiği öğrenildi.

 

 

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

Sıradaki Haber