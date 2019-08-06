İYİ Parti’de hedef Türkiye partisi olmak

“Ülkücüler tasfiye ediliyor” iddiasını “kasıtlı bulduğunu” söyleyen İYİ Parti Genel Sekreter Cihan Paçacı, “Milliyetçi bir tabanda, merkeze yakın bir yerde konumlandık. Milletin tamamını kucaklayacak konumdayız. ‘Ülkücülerin partiden tasfiye edildiği, edileceği’ yönündeki iddialar kasıtlıdır” ifadelerini kullandı.

Akşener kararıyla TBMM Grup Başkanvekilliği’nden alınarak Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Yavuz Ağıralioğlu da, sadece ülkücülerin partisi olmayacaklarını belirterek “Türkiye’nin partisi olacağız. 82 milyonu bir ve beraber edecek bir vizyon ortaya koyacağız. ‘İYİ Parti sadece ülkücülerin partisidir’ cümlesi, siyasetin kucaklayıcı yapısına uygun değil. Yeni bir siyasal dil geliştireceğiz” dedi.

İptal başvurusu

Öte yandan İYİ Parti’nin en yetkili karar organları GİK ile MDK üyelerinin seçimle değiştiği 4. Olağanüstü Kongresi’nin iptali için Ankara Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuruldu. Başvurunun İYİ Parti’li bir üst kurul delegesi tarafından yapıldığı öğrenildi.