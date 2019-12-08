İYİ Partili Koray Aydın: Yaptığımız büro siyaseti değil

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Mersin'de Genel İdare Kurulu üyeleri, il ve ilçe yöneticileri ile kahvaltıda buluştu. Parti olarak Türkiye'nin iktidarına talip olduklarını, 3 aydır sahada ülkeyi karış karış gezdiklerini belirten Koray Aydın, "Partimin başkanlık divanında yer alan üyelerimiz farklı illerde toplantılar yapıyor. Bizim yaptığımız büro siyaseti değil. İYİ Parti, bir isyanın ürünün olarak kurulmuş bir partidir. Yapılacak ilk seçimde İYİ Parti'yi iktidar yapacağız. Yaptığımız toplantılar milletimizle kucaklaşmadır, bir araya gelmedir. Buradan çıkıp Osmaniye'ye yapacağım ziyaret, bu ay içerisinde yapacağım 20'nci ziyaretim olacak. Seçim dönemlerinde bile olmayan bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin iktidar ile sonuçlanacağını görebiliyorum. Mutlaka ama mutlaka iktidar olacağız" dedi.

'PARTİMİZ BELİRLEYİCİ GÜÇTÜR'

Konuşmanın ardından soru cevap kısmına geçildi. Aydın, bir gazetecinin "İYİ Parti olarak Türkiye siyasetindeki etkiniz ve Mersin'deki gücünüz nedir?" sorusuna, "Partimiz belirleyicidir. Dengeleri tayin edicidir. İYİ Parti ne yaptığını bilen bir partidir. Türkiye'ye sevgi ve aşkla bağlı olan insanlar olarak ülkenin geleceğinde ufukta bir güneşin doğması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şartlara teslim olmuyoruz, zorluyoruz. Oyun kuruyoruz. Halkımızla iç içe siyaset yapıyoruz. Biz tembellik kültüründen gelen insanlar değiliz. Partimizi alın teriyle kurduk. Kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz bu yapının direnci Türkiye'nin geleceğini kurtarmaya yetecektir. Bunu başaracağımıza inanıyorum" diye yanıt verdi.

Toplantının ardından heyet bir dizi temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye hareket etti.