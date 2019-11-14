İYİ Parti’nin ekonomi vizyonu: Hedef zenginleşen ve güçlü Türkiye

Türkiye’nin gündeminin ekonomi olduğunu söyleyen Akşener, İYİ Parti iktidarında “Betonu değil, üretimi esas alan bir ekonomik modelle Türkiye, önce ekonomideki kalitesiz büyüme hastalığından kurtulacak” ifadesini kullandı. İYİ Parti’nin ekonomi modelinde temel başlıklar şöyle:



Tarımın milli gelirdeki payı yüzde 10’un üzerine çıkarılacak.



Sanayideki KOBİ’ler gibi tarımda da küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri esas alınacak.



Yaklaşık 2.5 milyon aile işletmesinin güçlendirilmesi hedeflenecek.



Tarımda girişimci olan gençlerin, şayet evliler ise eşlerinin Bağ-Kur primleri 5 yıl boyunca karşılanacak.



“Teknoloji odaklı sanayi dönüşüm programı” vasıtasıyla, üretim ve ihracatta, orta ve ileri teknolojili ürünlerin payı artırılacak.

Ticaret geliştirilecek, KOBİ’ler yeni pazarlara açılacak.



İstihdam odaklı eğitim modeliyle, gençlere, sektörlerin ihtiyaçlarına uygun yetkinlikler kazandırılacak. İstihdam üzerindeki, vergi ve sosyal güvenlik prim yükleri

azaltılacak.



Asgari ücretten vergi alınmayacak.



36 milyonun üzerinde vatandaşın çalışabildiği, güçlü ve zenginleşen bir Türkiye hedeflenecek.



Kadın istihdamı artırılacak, kadınların üretime ve ekonomik hayata katılımları kolaylaştırılacak.