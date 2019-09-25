Japon heyetini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye’de 18 yıldır iktidarda olan AK Parti ile Japonya’daki iktidarın “hakim iktidarlar” olarak benzerlik taşıdığını belirten Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımızın liderliği Türkiye’ye çok önemli mesafeler aldırdı. Her ne kadar 18 yıllık bir iktidar dönemi olsa da onlarca yıl içerisinde yapılmayacak hizmetler bu süre içerisinde yapıldı” dedi.

Komeito Partisi’nin Japonya’daki en önemli koalisyon ortağı olduğunu vurgulayan Natsuo Yamaguchi ise “Bu sene ekimde İmparatorumuzun tahta çıkış töreninde Sayın Cumhurbaşkanınızı kabul etmekten çok onur duyacağız” diye konuştu.