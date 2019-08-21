Kabine gündeminde kayyum ve yangınlar olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nı geçirdiği Marmaris’in ardından yoğun mesaisine Ankara’da bugün başlıyor. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı da yoğun gündem nedeniyle bugüne alındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün gerçekleşecek kabine toplantısında, Milli Savunma, Tarım ve Orman ile İçişleri bakanlıkları birer sunum yapacak. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ele alınacak. İçişleri Bakanlığı’nın sunumunda hem üç büyükşehir başkanı ile ilgili iddialara ilişkin hem de diğer belediyelere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bakanlara bilgi vermesi bekleniyor.

Fırat’ın doğusu

Toplantıda, bir süre önce ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde oluşturulan, “Müşterek Harekât Merkezi”nin çalışmaları ile güvenli bölgenin oluşturulma süreci de değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kabineye bir sunum yapacak. Toplantıda, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon, güvenli bölge çalışmaları, Kuzey Irak’ta devam eden operasyonlar ile Suriye rejiminin Türk askerine yönelik İdlib’teki artan saldırıları da toplantıda değerlendirilecek. İdlib için alınacak ek önlemler de masaya yatırılacak.

Yangınlara çare

Kabinenin bir diğer önemli gündemi de son dönemde artan orman yangınları olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı ve alacağı tedbirler de kabinede değerlendirilecek.

Ormanların korunması için süreçte yeni ve radikal önlemlerin alınması hedefleniyor. Toplantıda; yangınların söndürülmesinde yaşanan zorluk ve eksiklikler ile afetlerle mücadele konularının da ele alınması bekleniyor.

İşsizlik çalışması

Toplantıda, son ekonomik gelişmelerin de görüşülmesi bekleniyor. TÜİK’in son açıkladığı rakamlarda yüzde 12,8, gençlerde yüzde 26’ya ulaşan işsizlik sorununun da değerlendirileceği toplantıda, bu konuda atılabilecek adımlar da görüşülecek. Toplantıda, görüşmeleri devam eden ve Memur-Sen’in kabul etmediği yüzde 4+4’lük memur zamlarının da ele alınması bekleniyor.



Sultanahmet’te sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi’nde ikinde vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından, Sultanahmet’teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıtırken, bir vatandaş da Erdoğan’a çiçek takdim etti.

Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. AA