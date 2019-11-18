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18.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Kabine yarın toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni yarın toplayacak. Toplantıda ana gündem ABD ve Rusya ile Suriye meselesi konusunda yürütülen süreçler olacak.

Kabine yarın toplanacak

 

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı kritik görüşmenin ardından bugün partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda AK Parti’nin kasım ayında başlayacak olan kongre süreci değerlendirilecek.

Erdoğan, yarın da AK Parti grup toplantısında milletvekillerine seslenecek ve ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantının ana gündemini Erdoğan’ın ABD temasları, Suriye’de atılacak adımlar, Barış Pınarı Harekatı, terörle mücadele konu başlıkları oluşturacak. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile güvenli bölge, mültecilerin geri dönüşü, YPG, DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadele, 1915 olayları, S-400’ler ile F-35’ler, FETÖ elebaşının iadesi, Halkbank meselesi, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi gibi başlıkların gündeme geldiği görüşmelerle ilgili de kabine üyelerini bilgilendirecek.

Bakanlardan sunum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın terörle mücadele, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da dış politikayla ilgili sunum yapması bekleniyor. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise ekonomideki gelişmeler ve Meclis’te devam eden bütçe maratonu olacak.

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