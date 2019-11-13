‘Kadınların %43’ü kayıt dışı çalışıyor’

Raporda, kadınların kayıt dışı çalışma oranı ise yüzde 43 olarak ifade edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu’na sunulan raporda öne çıkan

tespitler özetle şöyle:



Kadınlar arasında kayıt dışı istihdam erkeklere göre daha yaygındır. Erkeklerde yüzde 18.9 olan bu oran kadınlarda yüzde 23.8’dir. İstihdam edilen kadınların yüzde 43’ü kayıt dışı çalıştırılmaktadır.



Türkiye, cinsiyet eşitliğinde 149 ülke arasında 130. sıradadır.



Türkiye, ömrü boyunca toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma olasılığı değerlendirmesinde yüzde 42 oranı ile OECD ülkeleri arasında en kötü durumdaki ülkedir.

Eğitim verileri



25-54 yaş arası kadınların ilköğretimi bitirme oranı Türkiye’de 86,8. Bu oran OECD ülkeleri arasında en az seviyede.



25-54 yaş arasında yapılan değerlendirmede kadınların liseyi bitirme oranı ise Türkiye’de yüzde 40.1. Yine 25-54 yaş arası kadınların üniversiteyi bitirme oranı ise Türkiye’de yüzde 10.6 ve Türkiye, OECD ülkeleri arasında son sırada yer alıyor.



Kadınların işgücüne katılımı Türkiye’de yüzde 36,1, bu oran OECD ve AB ülkeleri arasında en düşük oran. Türkiye, kıyaslandığı OECD, AB ve G20 ülkeleri arasında, kadınların kendi banka hesabına sahip olma oranında yüzde 44.3 seviyesi ile sonuncu sırada geliyor. Türkiye’nin ardından sondan ikinci sırada bulunan Suudi Arabistan’da bu oran yüzde 61.1.

