Kalın: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek."