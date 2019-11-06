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06.11.2019 - 10:14 | | DHA

Kalın: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek" dedi.

Kalın: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek."

Kalın: Suriyede oynanan oyunların farkındayız

Balıkçılardaki mavi ışığın sırrı çözüldüSamsun'da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, balık tezgahlarında ‘mavi ışık’ kullanarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışan 12 işletme hakkında işlem yaptı.
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