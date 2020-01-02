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HaberlerSiyaset Haberleri Kalın: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek
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02.01.2020 - 20:47 | | AA

Kalın: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kalın: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek

 

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresi, Libya'da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir."

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