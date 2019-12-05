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05.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Kalın’dan Zirve değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, birlik ve dayanışmanın, NATO’nun iki temel direği olduğunu belirterek, Türkiye’nin müttefiklerinden, PKK, DAEŞ ve FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında bulunulmasını beklediğini bildirdi.

Kalın’dan Zirve değerlendirmesi

Kalın, Twitter hesabından, İngiltere’de gerçekleştirilen NATO Zirvesine ilişkin paylaşımda bulundu. Kalın, “Birlik ve dayanışma, NATO’nun iki temel direğidir. Türkiye’nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DAEŞ ve FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz” ifadelerini kullandı.

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