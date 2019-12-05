Kalın’dan Zirve değerlendirmesi

Kalın, Twitter hesabından, İngiltere’de gerçekleştirilen NATO Zirvesine ilişkin paylaşımda bulundu. Kalın, “Birlik ve dayanışma, NATO’nun iki temel direğidir. Türkiye’nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DAEŞ ve FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz” ifadelerini kullandı.



