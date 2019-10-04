Kamp sonrası diplomasi atağı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün Kızılcahamam’da Eliz Otel’de başlıyor. Üç gün sürecek kamp, yapılacak sunum ve istişarelerin ardından Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.



Erdoğan, kampın ardından bu ay mesaisinin önemli bir kısmını dış politikaya ayıracak. Erdoğan, ilk olarak pazartesi Sırbistan’a gidecek. Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic tarafından karşılanacak olan Erdoğan, Sırbistan-Türkiye İş Forumu’nda konuşacak, Türk firmalarının yapacağı Belgrad-Saraybosna Otoyolu’nun temel atma törenine katılacak.



Taç giyme töreni



Erdoğan, Sırbistan’ın ardından 14-15 Ekim’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek, “Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi 7. Zirvesi”ne katılacak. 2009’da kurulan Türk dünyasının çatı kuruluşu niteliğindeki, “Türk Konseyi”nin kuruluşunun 10. yıl dönümü burada düzenlenen etkinlikte kutlanacak. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın üye, Macaristan’ın gözlemci ülke olduğu Türk Konseyi Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak.



Erdoğan 21-23 Ekim tarihlerinde de Japon İmparatoru Naruhito’nun taç giyme törenine katılarak Türkiye’yi temsil edecek.



İran’a ziyaret



Erdoğan’ın dönüş yolunda da Pakistan’a gitmesi bekleniyor. BM Genel Kurulu kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşen Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorununa dikkat çekmişti. Erdoğan, kasım başında da İran’a 2 günlük bir seyahat gerçekleştirecek. Ziyaretin ana gündeminde Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konularının yer alacağı öğrenildi. Erdoğan, İran seyahatinin ardından da Macaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.