‘Kanal İstanbul’un ÇED raporu haftaya çıkacak’

Kurum, Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) düzenlenen İnşaat Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı’nda, Kanal İstanbul’un Çevre Etki Değerlendirme Raporu’na (ÇED) ilişkin bir soru üzerine, raporla ilgili her türlü ayrıntıyı sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve üniversitelerle birlikte çalıştıklarını, çevreye olacak etkilerini en aza indirecek şekilde tedbirler almaya gayret gösterdiklerini söyledi.

‘Özgürlük projesi’

“Kanal İstanbul projesi, İstanbul Boğazı’nın özgürlük projesidir, koruma, kurtarma projesidir” diyen Kurum, şunları kaydetti: “ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak. Projenin yapılması noktasında hiçbir engeli kalmayacak şekilde hem ÇED raporunu hem de 1/100.000 ölçekli planlama sürecini, bakanlığımız nezdinde yürütüyoruz. Yapacağımız proje, dünyada eşi benzeri olmayan örnek bir proje olacaktır. Bölgede, yatay şehirleşme anlayışıyla yeni 500 bin nüfus tasarlanmıştır. Bu 500 bin nüfus da İstanbul’un dışından bir yerden değil buradaki rezerv konutların üretileceği, hastanelerimizin, üniversitelerimizin, okullarımızın yapılacağı alanlardan ibarettir.”

‘Toplanmış arsa yok’

Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi halinde İstanbul’un susuz kalacağı iddialarına ilişkin soruya da Kurum, “O bölgedeki su kaynaklarından İstanbul’umuzun yaklaşık yüzde 4’ünün suyu temin edilmektedir. Melen’den yapılan proje bittiği zaman İstanbul’un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak tüm argümanlar düşünülmüş ve buna göre de projelendirilmiştir. Dolayısıyla bölgedeki su kaynaklarının azalması, İstanbul’un su ihtiyacını olumsuz noktada etkileyecek bir durumu oluşturmamaktadır” yanıtını verdi.

CHP’den girişim

Kanal İstanbul projesi ile ilgili bir açıklama da CHP’den geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na yapılan başvuruda Kanal İstanbul projesiyle ilgili Meclis Araştırması açılmasını istedi.

AYM 24-25 Aralık’ta itirazları görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nun önümüzdeki hafta iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan, aralarında Kanal İstanbul projesinin de bulunduğu, “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu görüşeceği belirtildi. Kanal İstanbul’un yanı sıra yap-işlet-devret modeli çerçevesinde benzeri su yolu projelerine yönelik düzenleme 26 Temmuz 2018’de TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştı. CHP, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’ye başvuruda bulunmuştu. AYM, CHP’nin Kanal İstanbul projesinin iptaline ilişkin talebi 24-25 Aralık tarihleri arasında görüşecek.