‘Kanun teklifimizi beklemeye alıyoruz’

MHP’nin, “şartlı indirim” teklifini beklemeye aldıklarını açıklayan Bahçeli, “Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim” dedi. Bahçeli, dünkü yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti:

BEKLENTİ TIRMANDI: Toplam yedi maddelik kanun teklifimizin bir yılı aşan süredir pek çok tartışmaya konu olduğu da herkesin malumudur. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü halde bulunan insanlarımızın ve ailelerinin büyük desteğini alan ve beklentileri tırmandıran kanun teklifimizle ilgili bugüne kadar sonuç alınamadığı da meydandadır.

CUMHURBAŞKANI’NIN KARARINA SAYGILIYIZ: Ancak Sayın Cumhurbaşkanı’nın 2 Aralık 2019 tarihinde AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda Adalet Bakanı’na altı suça asla indirim yapılmaması hususunda talimat verdiği de gazetelerde yer bulmuştur. Bunlar arasında; terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suç başlıkları öne çıkmıştır. MHP, Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararına elbette saygı duymaktadır. Ayrıca ceza indirimiyle ilgili yeni gelişmeler 2 Aralık 2019 Pazartesi günü AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda ele alınıp parti görüşü olarak somutlaştığı da anlaşılmaktadır.

MHP TÖHMET ALTINA SOKULUYOR: Bazı çevrelerin ve marazi siyasi ittifakların MHP’yi gündeme yansıyan suçlarla ima ve ihsas yoluyla bile olsa irtibatlandırıp ilişkilendirmeleri, dahası altı suçla anılmasının yolunu açıp töhmet altında bırakmaları adil ve hakkaniyetli bir tutum olamayacaktır. Partimizin ceza indirimine nasıl baktığı, neleri amaçladığı bellidir, bilinmektedir. Yanlış anlamalara, çelişkili anlaşılmalara müsait bir siyasal ve toplumsal vasat ortaya çıkmıştır. MHP’nin, mesela cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktedir.

AK PARTİ’NİN ÇOĞUNLUĞU YETER: AK Parti ikinci yargı paketini TBMM’den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’ye sunduğu teklifini 49 milletvekiliyle kanunlaştırmaya sayısal gücü yeterli değildir. Türk milleti partimize yeterli destek ve milletvekili sayısını verdiği gün ceza indirimiyle ilgili kanun teklifimiz için gereken her şey yapılacak, verdiğimiz söz mutlaka tutulacaktır.