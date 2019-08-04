'Kapımız, kalbimiz sonuna kadar açık'

Süryani cemaati için Yeşilköy’de yapılması planlanan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temel atma töreni ilklere sahne oldu. Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani kilisesi olma özelliği taşıyan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temeli bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Tören öncesi kürsüye çıkan Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, “Cumhurbaşkanımız hem kilise iznini veren hem de temel atma törenine katılan ilk devlet başkanımız olacak” ifadelerini kullandı.

Kürsüye çıkan Erdoğan, kiliseyle ilgili sürecin başlatıldığını belirterek şöyle devam etti:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanları Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal süreç boyunca vakfa her türlü desteği sağladı. Vatikan temsilcilerinin de gereken adımları atmasıyla Süryani vatandaşların kendilerine ait bir kiliseye kavuşma imkanı elde edildi. Kısa sürede inşaatının tamamlanacağına inandığım bu kiliseyi İstanbul’umuz için de yeni bir zenginlik olarak görüyorum. Bu coğrafyayı yaklaşık bin yıldır, İstanbul’u da 566 yıldır yöneten bir milletiz. Bu uzun tarih boyunca coğrafyamız hep dini, etnik, kültürel çeşitliliğin, çok renkliliğin, en önemlisi de insanlık vicdanının merkezi olmuştur. İspanya’dan Kafkasya’ya, Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya kadar her yerden bu topraklara gelen tüm mazlumlar, tüm mağdurlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur. Kendi vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerde de asla herhangi bir ayrımcılığa tevessül etmedik. Hiç şüphesiz coğrafyamızın en kadim halklarından olan Süryaniler bu hizmetlere ulaşmada herkes kadar hak sahibidir.”

‘Tek yürek tek bilek’

“İçinde bulunduğumuz coğrafya, sahip olduğu doğal ve beşeri zenginlik sayesinde binlerce yıldır insanlığın en büyük medeniyet ve kültür inşa hareketlerine sahne oldu. Böylesine cazibe merkezi bir coğrafya ister istemez sürekli saldırılara ve bunların yol açtığı acılara da maruz kalmıştır. Ülkemizde bugün de tarihi kaderi yaşıyor. Bölgemizde cereyan eden hadiselerin önemli bir bölümümün arka planında bu toprakların zenginliklerine sahip olma emeli vardır. Bu saldırıları boşa çıkarmanın yolu farklılıklarımızı en önemli zenginliğimiz görerek, 82 milyon olarak tek yürek, tek bilek halinde hareket etmemizden geçiyor. Bu ülke hepimizin ülkesidir.”

“Ülkemizde hak ve özgürlükler genişledikçe bundan da yine istisnasız tüm vatandaşların faydalanacaktır. Bunun tek istisnası terör örgütleri, teröristler, ülkesine ve milletine karşı ihanet içine girenler. Bunun dışında ne zihinlerimizde ne de kalplerimizde ayrımcılığa yer yok. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ne kadar yaklaşırsak hepimiz de o derece kendimizi güvende ve huzurlu hissedeceğiz. Hepimiz de ortaya çıkan refahı paylaşacağız. Üzerinde Allah’ın izniyle daha binlerce yıl boyunca beraberce yaşayacağımız bu toprakların zenginliği ve bereketi hepimize yeter. Böyle anlamlı bir yaz gününde bu temel atma töreninde bu duygularla Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin Süryani cemaatine, İstanbul’a kazandırılmasında emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum. Tabii ki buraya katkısı olacak tüm cemaat mensuplarını veya cemaat dışından olan tüm dostlarımızı da özellikle kutluyorum.”

‘1. sınıf vatandaş’

Türkiye’ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkesin birinci sınıf vatandaş olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “emokrasimizi güçlendirerek, ülkemizdeki herkesle birlikte farklı dinlere mensup cemaatlerin özgürlük alanlarını genişleten, haklarını garanti eden çalışmalar yürüttük. Bugün geldiğimiz noktada demokrasinin geliştirilmesinin ve bu yönde atılan adımların ülkemize zarar vereceğini iddia edenlerin ne kadar yanıldıklarına hep birlikte şahit oluyoruz. Bize göre bugün Türkiye geçmişe göre çok daha güçlü bir toplumsal yapıya sahiptir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

2 bin yıldır ilk kez

Erdoğan, temel atma butonuna dini liderlerle birlikte besmele çekerek bastı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin katıldı. İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin devlet bazında 2 bin yıldır

ilk kez kendilerine böyle bir jest yapıldığını dile getirdi.