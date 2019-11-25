Katar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Kasım Çarşamba günü de İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 35. Toplantısı’nın açılışına katılarak konuşma yapacak. İSEDAK’ın bu yılki toplantısı “Gıda Sistemleri” başlığına odaklanıyor. İslam ülkelerinden katılacak Bakanlar “İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi” konusunda görüş alışverişinde bulunacak ve kararlar alınacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-5 Aralık tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’ya giderek NATO’nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek “Liderler Zirvesi”ne katılacak. Erdoğan zirve kapsamında Türkiye-Fransa-İngiltere-Almanya dörtlü Suriye zirvesini de gerçekleştirecek.



Londra’da cami açacak



Erdoğan Londra’da ayrıca Avrupa’nın “ilk çevre dostu camisi” olma özelliğini de taşıyan Cambridge Cami’ni açacak. Cami, ünlü sanatçı Yusuf İslam başkanlığındaki Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle yapıldı. Yusuf İslam, geçtiğimiz ay Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmiş, Cambridge Camii’nin açılış törenine davet etmişti. İslam, Cambridge Camisi’nin inşası sırasındaki yardımları için de Erdoğan’a teşekkür etmişti.