Kayıtsız Suriyeli’ye 30 Ekim’e kadar süre

Valiliğin, tanıdığı süre dün itibariyle sona erdi. Valilik 1 Ağustos’ta 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiğini açıkladı. Aynı dönemde hiçbir ilde kaydı olmayan 2 bin 630 göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece yaptığı açıklamada Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere dönme sürelerini 30 Ekim’e kadar uzattıklarını açıkladı.

‘100 binler var’

Uluslararası Mülteciler Derneği Başkan Vekili Avukat Abdullah Resul Demiri, uygulama ile asıl hedefe ulaşılamadığını iddia etti: “1 aylık sürede birçok mağduriyet oldu. Çünkü ilk etapta çok katı bir uygulama başladı. İnsanların otobüslerle sınır dışı edilmesi gibi görüntüler paylaşıldı. Biz, birçok kişinin İstanbul’da kayıt dışı yaşadığını biliyoruz. Valiliğin belirttiği gibi 10 binlerce değil, sayının 100 binlerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bir mültecinin 8 yıldır yaşadığını düşünün. Siz şimdi bu kişiye ‘Başka bir şehre git, orada yaşa, iş bul, ev bul’ diyorsunuz. Bu süre isterse 6 ay olsun. Devlet bu iş bulmaya, ev bulmaya ve uyum sağlamaya katkı sunmazsa etki yaratmaz.”

600 kişi ülkesine döndü

Esenyurt Belediyesi’nin projesi kapsamında Esenyurt’tan 127 Suriyeli daha ülkesine döndü. Suriyeliler ülkelerine dönmek üzere, Esenyurt Belediyesi eski binası önünden Kilis Öncüpınar, Hatay Yayladağı ve Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru araçlarla yola çıktı. Kesin dönüş yapan Suriyelilerin eşyaları da belediye tarafından ayrı bir araçla Suriye’ye gönderildi. Sınır Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Göreve geldiğimizden bu yana 600’ün üzerinde Suriyeli’nin dönüşüne aracılık ettik” dedi.

NE DEDİLER?

Çalışma kapsamında İstanbul’da kalmaması gerekenlerden biri Reşit Reşit. Reşit, “Annem ve babam 5-6 yıldır yaşıyor ama hiç kimlikleri yok. Geri gönderilmekten korktuğumuz için kimlik çıkarmaya çalışıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Suriye’de savaş bitene kadar askerlik yaptırıyorlar. Ben savaşmak istemiyorum. Barış istiyorum” diyor.

- Mecit Hamşo ise eşi için kaygılı; “Eşimle burada evlendik. İkimiz de Suriyeliyiz. Benim kaydım İstanbul’da ama onun kaydı İzmir’de. Çocuğumuz oldu onu da kayıt ettiremedik. İzmir’e gitmemiz gerektiği söylendi. İstanbul’da birlikte yaşamak istiyoruz.”

- Halil Baboyt, “Benim kayıdım İstanbul’da ama eşimin kaydı İzmir’de. Evlilik cüzdanımı aldım buraya sormaya geldim ama bana eşimin İzmir’e gitmesi gerektiğini söylediler. Şimdi o evden dışarı çıkmıyor. Eşim hamile, mağduriyetimizi gidersinler” dedi.

- Muhammed Ali, “Benim hiç kaydım yok. Yaşım 15. Ailem kayıt ettirmeye çalışıyor. Ailemden ayrı nasıl yaşayayım?” dedi.

‘İkinci Vatan: Türkiye’ belgeseli

İletişim Başkanlığı’nca, Suriyelilerin Türkiye’deki yeni hayatlarının anlatıldığı “İkinci Vatan: Türkiye (Second Home: Turkey)” belgeseli hazırlandı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünya ve Türkiye kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara dair dezenformasyonu yıkmayı hedefleyen belgesel, izleyenleri sosyal uyum üzerine düşünmeye davet ediyor. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde “Lives in Turkey” YouTube kanalı üzerinden izleyici ile buluşan mini belgesel, farklı sosyal sınıflardan 6 Suriyelinin uyum süreçlerini ve Türkiye’de inşa ettikleri hayatları odağa alıyor. ANKARA Milliyet