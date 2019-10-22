‘Kazanımlarımız kalıcı olmalı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, MYK toplantısında Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili olarak “Türkiye’nin kazanımlarının kalıcı olması gerekiyor” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “erken seçim olabilir” iddiası üzerine ise, “Evet, biz de her an seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz” ifadesini kullandığı belirtildi.

CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık dört saat süren toplantının ana gündemini Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından yaşanan gelişmeler oluşturdu. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Suriye’deki son gelişmelerle ilgili MYK’ya bilgi sundu. Edinilen bilgilere göre bazı MYK üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu eleştirerek, bu konunun gündemde tutulmasını istedi. Aynı isimlerin, Trump’ın mektubuna yanıt olarak TBMM’de milletvekillerinin imzasıyla bir mektup kaleme alınabileceği önerisini de dile getirdiği öğrenildi. Sahadaki durumu değerlendiren bazı MYK üyelerinin de iktidarın ABD ve Rusya ile ilişkisinin “güven vermediği” eleştirisinde bulunduğu kaydedildi.

‘Takip ediyoruz’

Kılıçdaroğlu’nun ise iktidarın Suriye politikasını eleştirerek, şu değerlendirmeyi yaptığı aktarıldı: “Türkiye’nin kazanımlarının kalıcı olması gerekiyor. Türkiye; şerefine, onuruna, toprak bütünlüğüne, kendi insanına dönük saldırıları kalıcı şekilde bertaraf edecek önlemleri kesinlikle almalı. Sahadaki durumu dikkatle takip ediyoruz, izliyoruz, uyarılarımızı yapıyoruz. İktidar bu süreçten nasıl çıkacak göreceğiz.”

‘Her an seçim olacakmış gibi hazır olalım’

Edinilen bilgilere göre toplantıda Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti’nin “erken seçim” hazırlığında olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu’nun ise bu görüş üzerine, “Evet yapabilirler. Ama biz de her an seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zaten yerel seçimlerden sonra da ara vermeden çalışıyoruz. Milletvekillerimiz bütçe görüşmelerinin ardından yeniden il ziyaretlerine başlayacak” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Doğum gününe katıldı

Kılıçdaroğlu, MYK toplantısından önce Türkiye’nin önemli keman virtüözlerinden Suna Kan’ın Ihlamur Kasrı’nda gerçekleştirilen doğum günü kutlamasına katıldı.