'Kemal Bey’in açıklaması bizim için muteberdir'

TBMM’de bir grup gazeteciyle sohbet eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın dağılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Akşener, şunları kaydetti: “Kemal Bey’in (Kılıçdaroğlu) açıklaması bizim için muteberdir. Siyasi partilerde elbette demokrasi uygulamaya kalkıştığınız zaman farklı farklı görüşler olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu bir genel başkandır, onun yaptığı açıklama var. O beyan esastır. Arkadaşlarımız, CHP’nin içindeki arkadaşlar, farklı farklı görüş beyan edebilir ama parti içindeki kurulları, genel başkanları seçim belirler. Genel başkanlık da seçilerek gelen bir makam. Benim için de geçerli bu. Partimizde ‘otur otur, kalk kalk’ yok. Demokrasi pür uygulanıyor.”

CHP, Meclis’te temsilcisi bulunan dört muhalefet partisinin desteğiyle hazırladığı alternatif yargı paketi için İYİ Parti’nin de desteğini bekliyor. Bu konuya ilişkin ilk kez değerlendirmede bulunan Akşener, “Arkadaşlarımız üzerinde çalıştı. CHP’nin getirdiği temel kriterleri ortaya koyan konuyla ilgili Meclis grubunu da bilgilendirdikten sonra görüşlerimiz iletilecek” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle uygulamadan kaldırılan parlamenter sisteme desteğin yükseldiğini söyleyen Akşener, “Yeni sistemin yürümediğini vatandaş gördü. Hukukun üstünlüğünün algılanması yerlerde. O nedenle parlamenter sisteme ciddi manada destek var. Meclis’te, öyle ya da böyle denetleme imkanı vardı. Milletvekili kendisini güçlü hissederdi. Şimdi en çok AK Partili milletvekilleri yakınıyor” dedi.

‘Yeniden seçilemez’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın matematiksel olarak, Türkiye’nin bu şartlarında yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini mümkün görmediğini de öne süren Akşener, “Mümkünse 2023’e kadar süreci götürmeye devam edecektir ama ekonomik sebeplerle süreci götürebilecek mi, götüremeyecek mi, onu öngöremiyorum” diye konuştu.