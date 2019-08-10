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10.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

‘Kemerin Ses Getirsin’e destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik güvenliğine dikkati çekmek için “Kemerin Ses Getirsin” etiketiyle başlatılan kampanyaya katıldı.

‘Kemerin Ses Getirsin’e destek

Soylu sosyal medyadan “Bayramda yola çıkan vatandaşlarımız, bayramın en güzel yanı sevdiklerimizle birlikte olmak, beraber olmak, sevdiklerimizle buluşmaktır. Ne olursa olsun bu buluşma yarım kalmasın. Hepimizin kemeri ses getirsin” uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nca 09-31 Ağustos tarihleri arasında çocuklara yönelik “Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin” sloganıyla “Kemerin Ses Getirsin” isimli ödüllü video yarışması düzenlendi. Yarışma kapsamında çocuklardan, sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek “TrafikEgm” Twitter adresine göndermeleri isteniyor. Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek. 

 

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