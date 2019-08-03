KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 25 AÄŸustos 2016'da ÅžavÅŸatâ€™tan ArdanuÃ§ ilÃ§esine gittiÄŸi sÄ±rada kendisinin de bulunduÄŸu konvoya saldÄ±rÄ± yapÄ±lan bÃ¶lgede bir sÃ¼re durdu.Â Â Â Â

SaldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Jandarma Er Fatih Ã‡aybaÅŸÄ± iÃ§in Artvin Ofroad KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan burada yaptÄ±rÄ±lan Ã§eÅŸmeye giden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, su iÃ§erek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ yÄ±kadÄ±. Ã‡eÅŸme Ã¼zerinde yazÄ±lÄ± olan 'Fatih Ã‡aybaÅŸÄ± HayratÄ±' yazÄ±sÄ±nÄ± eliyle silen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, daha sonra mÄ±sÄ±r satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan yere girerek bir sÃ¼re dinlendi.Â Â Â Â

Kendisine ikram edilen mÄ±sÄ±rdan yiyen ve esnafla sohbet eden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, daha sonra ÅžavÅŸat Belediyesini ziyaret etti, BaÅŸkan Nihat Acar ile bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Â Â Â

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ziyaretin ardÄ±ndan belediye binasÄ± Ã¶nÃ¼nde vatandaÅŸlara hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ÅžavÅŸat'a teÅŸekkÃ¼r etmek iÃ§in geldiÄŸini, Artvin'in yerel seÃ§imlerde bir tarih yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â TÃ¼rkiye'nin her yerinde her ÅŸeyin Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu ifade eden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Bu gÃ¼zelliÄŸi yaratan sizlersiniz. Benim de gÃ¶revim sizlere teÅŸekkÃ¼r etmek. SaÄŸolun, var olun." ifadesini kullandÄ±.Â Â Â Â

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisine oy versin ya da vermesin herkesin kucaklanmasÄ± gerektiÄŸini belediye baÅŸkanlarÄ±na ilettiÄŸini belirterek, "EÅŸit davrandÄ±ÄŸÄ±n zaman herkesin saygÄ±sÄ±nÄ± kazanÄ±rsÄ±n. EÅŸitsizliÄŸi bir yerde yap dedim. Fakir mahalleler varsa pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yap. Orada yaÅŸayan insanlarÄ±n hayat kalitesi biraz daha yÃ¼kselsin" diye konuÅŸtu.Â Â Â Â

Kendisinin bireysel olarak hiÃ§ kimseden bir talebinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Benim bir hakkÄ±m sizin de bir hakkÄ±nÄ±z, tÃ¼yÃ¼ bitmemiÅŸ yetimin hakkÄ±. DolayÄ±sÄ±yla herkesin hakkÄ±nÄ±n, hukukunun, adaletinin korunmasÄ± lazÄ±m. EÄŸer biz 450 kilometreye yakÄ±n bir yolu hak, hukuk ve adalet iÃ§in yÃ¼rÃ¼dÃ¼ysek bu Ã¼lkenin insanÄ± iÃ§in yÃ¼rÃ¼dÃ¼k, kendimiz iÃ§in deÄŸil." dedi.Â Â Â Â

â€œBÄ°ZÄ° HÄ°Ã‡ KÄ°MSE YILDIRAMAZ"Â Â Â Â

ÅžavÅŸat'Ä±n hayatÄ±nda Ã¶zel bir yeri olduÄŸunu aktaran KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"Burada bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±m, bir gÃ¼venlik gÃ¶revlimiz ÅŸehit olmuÅŸtu. Ã‡eÅŸmeye uÄŸradÄ±k ve bir yudum su aldÄ±k. Allah rahmet eylesin ona. DolayÄ±sÄ±yla bizi hiÃ§ kimse yÄ±ldÄ±ramaz. Ä°nandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z davadan, inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yoldan kimse alÄ±koyamaz. Biz bu memleketin, TÃ¼rkiye'nin huzuru iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±k. Ã–nÃ¼mÃ¼zde hangi engeller olursa olsun her tÃ¼rlÃ¼ engeli kararlÄ±lÄ±kla aÅŸacaÄŸÄ±z. Birlikte gÃ¼zellikler iÃ§erisinde aÅŸacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye'yi bÃ¶lgenin en dinamik, en uygar, en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkesi haline getireceÄŸiz. Bizim kararÄ±mÄ±z bu ve bu kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸiz."Â Â Â Â

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan ÅžavÅŸat Belediye BaÅŸkanÄ± Nihat Acar, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na "hemÅŸehrilik beratÄ±" verdi.