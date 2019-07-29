Kılıçdaroğlu: Erken seçim çağrısı yapmayacağız, bu ortamda seçime gitmek doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin çok ağır bir ekonomik bunalımdan geçtiğini hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, Afyonkarahisar’da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı’nın ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Yerel yönetimlerde ortak politika oluşturma noktasında güzel bir çalıştay gerçekleştirdiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanları bizi iktidara taşıyacak ana aktörler. Onlar ne kadar iyi çalışırlarsa, CHP’ye duyulan güven de o kadar artacaktır” dedi. Kılıçdaroğlu, partinin il, ilçe yönetimlerinin, belediye başkanlarına ‘bizim adamlarımızı işe alın’ diye baskı kurmalarına izin vermediklerini söyleyerek, “Böylece belediye başkanlarını örgütten gelen siyasal baskıdan kurtarmış oluyoruz” diye konuştu.

‘Engel çıkarmıyoruz’

Kılıçdaroğlu, yönetim sistemi ve erken seçim tartışmaları konusunda şu mesajları verdi: “CHP olarak biz erken seçim çağrısı yapmayacağız. Çünkü Türkiye’nin çok ağır bir ekonomik bunalımdan geçtiğini hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz. İktidar ‘bu sorunu çözeceğim’ diyor. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı çıkaramayacaklar mı? Vatandaş bunu görmeli. Vatandaş dönüp onlara şunu diyor: Sorunumuzu çözün. Sorunu çözemedikleri sürece, sorunu çözme konusunda iddialı olan bir başka partiye yüzünü dönüyor. Yerel yönetimlerde bize döndü. Şimdi bekliyoruz. Yangını söndürüyorlarsa buyursun söndürsünler. Hiçbir engel çıkarmıyoruz. Bu konuda parlamentoya yasa getiriyorsanız onu da destekleyeceğiz dedik. Ama getirdikleri yasa fakirin fukaranın sorununu çözen bir yasa değildi. Bir avuç batan şirkete yeniden kaynak vermeydi. Sonrası gelecek, nasıl olsa bu ülkede bir seçim olacak biz bütün gerçekleri anlatacağız.”

‘İrade bir kişide’

Kılıçdaroğlu, CHP’nin yönetim sistemi tartışmalarına yönelik görüşünün sorulması üzerine, “Erdoğan’ın egolarını tatmin etmek için bir sistem getirildi. Adına tek adam rejimi diyoruz. 23 Nisan’da 6 madde halinde CHP’nin bu konudaki görüşlerini açıkladım. 6 maddeyi yapmayı düşünüyorlarsa gelsinler. Ama AK Parti bunları yapabilir mi; hayır. Çünkü AK Parti lider eksenli bir parti. Bir kişinin iradesi var, devasa AK Parti’nin iradesi yok” ifadelerini kullandı.

Eski bir AK Partili bakan ile bir araya geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Görüşürken, ‘bunları Erdoğan’a hiç anlatmadınız mı?’ diye sordum, şunu söyledi: ‘Benim dışımda Erdoğan’a gerçekleri anlatan yoktu. Bu nedenle en kötü adamdım.’ Aşağıda rahatsızlıklar var, ancak bu Erdoğan’a söylenemiyor” dedi.

Kürt sorunu raporu

CHP’nin “Kürt sorunu” başlıklı bir rapor hazırlama çalışmalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Yaklaşık üç-dört yıl önce 22 soru 22 cevap diye Kürt sorunu ile ilgili hazırladığımız bir raporumuz vardı. Gelişen olayları da dikkate alarak güncellemek istiyoruz. Onunla ilgili çalışma var” dedi.