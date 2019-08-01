Kılıçdaroğlu, Şentop’a çağrı yaptı: Siyasi ahlak yasası çıkaralım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP, beyaz kağıt gibi üzerinde siyah bir nokta olunca derhal fark edersiniz. Ama simsiyah olsaydı bu, yeni bir siyahı fark edemezdiniz. O nedenle biz bu sorunun kökten ve kalıcı çözülmesini istiyoruz. Siyasi ahlak kanununu çıkaralım” dedi.

Kılıçdaroğlu, dün Türk-İş Genel Merkezi’ni ziyaretinin ardından Genel Başkan Ergün Atalay ile basın toplantısı düzenledi. Toplu sözleşme görüşmeleri üzerinden iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Ekonomik krizin faturası işçinin sırtına yıkılmasın. Kalkıyorlar parlamentoda yasa çıkarıyorlar. Bir avuç şirketin borcunu ödemek için 400 milyar lira ayırıyorlar. İşçi ücretine gelince, ‘ekonomik sıkıntı var.’ Niçin? Bu kişi evine ekmek götürüyor. Bari elektriğe yapılan zam kadar versinler” dedi.

‘CHP beyaz kağıt gibi’

Kılıçdaroğlu, bazı CHP’li belediye başkanlarının akrabalarını işe aldığı yönündeki tartışmalara da şu yanıtı verdi: “Bunların hepsi düzelecek, istisnasız. Arkadaşlarımız da gerekli girişimlerde bulundular. Büyük bir kısmı çözüldü. Burada sorun şu; Yönetici yakınları acaba sadece CHP’li belediyelerde mi var? Bakın biz üzerimize düşeni süratle yapıyoruz. CHP, beyaz kağıt gibi üzerinde siyah bir nokta olunca derhal fark edersiniz. Ama simsiyah olsaydı bu, yeni bir siyahı fark edemezdiniz. O nedenle biz bu sorunun kökten ve kalıcı çözülmesini istiyoruz. Nasıl? Parlamentoya gelsin, siyasi ahlak kanununu çıkaralım. TBMM Başkanı’na açık ve net çağrı yapıyorum. Toplum kayırmacılıktan rahatsız. O zaman siyasi ahlak yasasını çıkaralım. Şimdi ben TBMM Başkanı’ndan cevap bekliyorum, getirsin.”

‘Eleştiriden memnunuz’

Kılıçdaroğlu, söz konusu belediye başkanlarıyla ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine, şöyle devam etti:

“Hayır, arkadaşların önemli bir kısmı ayrıldı, bazıları da ayrılacak zaten. Bazı belediyelerle ilgili verilen bilgiler doğru değil. Örneğin Selçuk Belediye Başkanımızın yakını, kendisi belediye başkanı seçilmeden çok önce zaten orada çalışıyor. Yani şimdi belediye başkanı seçildi diye seni atalım. Bu da doğru olmaz. CHP’li belediye başkanlarıyla ilgili bunlar söyleniyor. Çok memnunuz, havuz medyasına da teşekkür ederiz. Ama aynı şeyi AK Partili belediyeler yaptığı zaman niye yazmıyorsunuz? Türkiye Varlık Fonu’nun başkanlığında kayınpeder, yönetiminde damat var, niye bunun üzerinde durmuyorsunuz? Bu da ahlaki değil. Sadece CHP’yi suçlar diğerlerine hiçbir şey demezseniz buna vatandaş samimi olarak bakmaz, doğru bakmaz. Herkese objektif davranılmasını ister.”

‘Suriye çalıştayı yapmak zorundayız’

Kılıçdaroğlu, CHP’nin eylül ayında düzenlemeyi planladığı Suriye çalıştayında Esad’a yakın isimler olup olmayacağı sorusu üzerine şunları söyledi: “Henüz isimler belirlenmedi. Bütün tarafların olduğu bir Suriye sorununu masaya yatırmak istiyoruz. Yani bizim sağcı, solcu, ortacı dediğimiz, hatta Avrupa Birliği’nden, Birleşmiş Milletler’den de yetkililerin geleceği bir Suriye çalıştayı yapmak zorundayız. O tartışmanın sonunda elbette ki bir görüş çıkar, o görüşü de dünyayla paylaşırsınız. Bunu 2013’te dönemin başbakanı Erdoğan’a teklif etmiştim. Bir Suriye çalıştayı yapın ve Suriye’ye barış getirin diye. 3,5 milyon Suriyeli de Türkiye’de. Sorumlu kim? Biz bu sorunu nasıl çözülebilir bu çerçevede ele almak istiyoruz ve bütün kesimleri dinlemek istiyoruz.”