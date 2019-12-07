07.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Kılıçdaroğlu, teknisyenleri kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yusuf Aslantürk ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
CHP’den dün yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun Aslantürk ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde görüştüğü belirtildi. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da hazır bulundu.
İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.