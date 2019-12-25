Kılıçdaroğlu’na saldırıya dava açıldı: Yumruk atana 3 yıl hapis istendi

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Yıldırım Kaya, Murat Emir, Deniz Demir, Barış Bozkurt, Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile CHP müşteki, Aytuğ Kaan Gök ve Remzi Kaygusuz da mağdurlar arasında yer aldı. İddianamede Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün “kamu görevlisini kasten yaralamak” ve “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan Ankara’nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.



Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Yıldırım Kaya, Murat Emir, Deniz Demir, Barış Bozkurt, Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile CHP müşteki, Aytuğ Kaan Gök ve Remzi Kaygusuz da mağdurlar arasında yer aldı. İddianamede Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün “kamu görevlisini kasten yaralamak” ve “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi.



Şüpheli Gurbet Sarıyer’in “suç işlemeye alenen tahrik”, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret”, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” ve “siyasi partilerin maliki olduğu veya kullanımında olan eşyaya zarar vermek” suçlarından 28 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebinde bulunuldu. Diğer şüphelilere ise 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen sürede hapis cezası talep edildi.