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02.01.2020 - 15:26 | | milliyet.com.tr / AA

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'daki savaşın sonlandırılması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün vakit geçirmeden bölgeye gönderilmesi gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya çağrısı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Hükümete açık ve net çağrımızdır." başlığıyla Libya konusunda paylaşımda bulundu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, BM'nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır."

Kılıçdaroğlundan hükümete Libya çağrısı

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