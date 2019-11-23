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23.11.2019 - 15:43 | | DHA

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de mini MYK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yapılan CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'nın son gününde, aynı otelde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de mini MYK

İzmir'de Perşembe günü başlayan CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı devam ediyor. Çalıştay'a ara verildiği sırada Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MYK üyeleri ile bir araya geldiği belirtildi. Basına kapalı olarak yapılan mini MYK'da, CHP'li bir ismin Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasının ele alındığı öğrenildi.

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