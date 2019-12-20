Kılıçdaroğlu’ndan Kanal İstanbul çıkışı: Hiç kimse buraya 5 kuruş ayırmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’nde son günlerin en çok tartışılan konusu Kanal İstanbul projesiyle ilgili, “Mühendis, çevreci ‘Hayır’ diyor, herkes ‘Hayır’ diyor, ama bir kişi ‘Ben yapacağım. Karadeniz’i Marmara’yla buluşturacağım’ diyor. Neye göre, hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite, hangi para, nasıl yapacak? ‘Ben yapacağım’ diyor. Yapamazsın kardeşim, zaten yapamayacaksın, zaten gideceksin, ilk seçimde zaten gideceksin” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Maslak’ta bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’nde konuştu. Dünya Ekonomik Forumu’nun Turizm Sektörünün Görünümü Raporu’nun verilerine göre 2030’da 1 milyar 800 milyon turistin dünyayı gezeceğini belirten Kılıçdaroğlu, “1 milyar 800 milyon turistten kaçı Türkiye’yi merak edecek? Rapora göre turist sırasıyla İspanya, Fransa, Almanya, Japonya, ABD, İngiltere ve Avustralya’yı merak edecek. Malezya 29’uncu sırada. Türkiye ise 43’üncü sırada yer alıyor. Neden Türkiye 43’üncü sırada? Bütün uygarlıkların beşiği aslında Anadolu. İstanbul, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir metropol. Demek ki bir eksiğimiz var. O insanları Türkiye’ye çekmek hepimizin ortak görevi olmak zorunda” diye konuştu.

Turizmde uygulanan politikaların yanlışlarını sıralayan Kılıçdaroğlu, “2014 yılında her turist günde ortalama 820 dolar bırakırken, bugün 647 dolar bırakıyor. Bunun da oturulup düşünülmesi lazım” şeklinde konuştu.

‘Asla şikâyet yok’

Normalde bütün ülkelerde konaklama vergisinin belediyelere verildiğini, Türkiye de ise merkezi hükümete gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Aslında otopark yapılır, park yeri yapılır, trafik sorunun tüm belediyeler çözer, taşıt alım vergisinin, motorlu taşıtlar vergisinin yerel yönetimlere verilmesi lazım. Bu da yapılmıyor. Artı, bizim belediyelerimizin olduğu yerlerde yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında olağanüstü bir artış var. Kışın bakıyorsunuz 20 bin, yazın bakıyorsunuz, nüfus olmuş 200 bin. Ama bütçe aynı. Biz bundan da şikayet etmiyoruz. Bütün kısıtlamalara rağmen herkese hizmet götürmek gibi bir görevimiz var. Bunu yapacağız, bu konuda da kararlıyız” diye konuştu.

‘Yapamazsın kardeşim’

Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi tercih eden turistlerin yüzde 90’ının CHP’li belediyelerin olduğu yerlere geldiğini belirterek, “Siyasal iktidarın yerel yönetimlere her türlü desteği vermesi gerekirken, ‘Acaba biz bu desteği nasıl keseriz?’ onun arayışı içindeler. Biz asla şikayet etmeyeceğiz. Her türlü engeli aşıp bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Şikayet eden değil, sorunu çözen belediye başkanlarımız var” dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul’un tarihini, kimliğini ve kültürünü korumak gerektiğinin altını çizerek Kanal İstanbul projesini de eleştirdi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“İhanet yetmiyormuş gibi ihanetin katmerlisi yapılmaya çalışılıyor. Nasıl? ‘İstanbul’a Karadeniz’den bir kanal açacağız, Kanal İstanbul’u yapacağız.’ Neye göre yapacaksınız? Mühendis, çevreci ‘Hayır’ diyor, herkes ‘Hayır’ diyor, ama bir kişi ‘Ben yapacağım’ diyor. Neye göre, hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite, hangi para, nasıl yapacak? ‘Ben yapacağım’ diyor. Yapamazsın kardeşim, zaten yapamayacaksın, zaten gideceksin, ilk seçimde zaten gideceksin. Hiç kimse buraya para ayırmaya kalkmasın, hiç kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın, ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. İstanbul’a ihanete doymadılar mı? Bir tarih, bir kültür rant gözüyle yok edilebilir mi?”

Çalıştay yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında, ocak ayında Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir çalıştay gerçekleştireceklerini belirterek, “İBB olarak da hukuki haklarımızı inceliyoruz. Bu konuda açıklamamız olacak. Pazartesi’yi bekleyin. Teknik açıklamalarımızın devamı da gelecek. Sürecin içinde yüzlerce arkadaşım bunu araştırıyor. Bu hayati bir mesele” dedi.

‘Yeni siyaset anlayışını tüm Türkiye’ye yayalım’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni siyaset anlayışını Türkiye’nin bütün coğrafyasına dağıtalım, hep birlikte kucaklayalım ve o yeni siyaset anlayışını Türkiye’nin bütün coğrafyasına dağıtırken, bütün sorunlarını çözmeye talip olalım” dedi. Şişli Belediyesinin toplumsal katılım ve denetim açısından önde gelen projelerinden biri olan 360 Derece Halkla İlişkiler Sistemi Komşu Masa’nın açılışı, Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve vatandaşların katıldığı törenle yapıldı. Kılıçdaroğlu konuşmasında yeni siyaset anlayışının, seçilen belediye başkanının belde halkına hesap vermesini içerdiğini belirterek, “Biz yeni siyaset anlayışıyla Türkiye’de bir ufku açmak istiyoruz. Türkiye’de yeni bir siyaset anlayışını güçlendirmek istiyoruz. En büyük gücümüz sizsiniz. Halktan daha büyük kimse yoktur” dedi. - İSTANBUL AA