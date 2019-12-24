Kılıçdaroğlu’ndan ‘rüşvet’ çıkışı: Hukukun gereği neyse yapılacak

CHP MYK’nın yaklaşık dört saat süren toplantısının ana gündemini, eski CHP milletvekili Sinan Aygün’ün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet iddiaları oluşturdu. Toplantıda, Aygün’ün mühürlenen inşaatı için yasal sınırın 42 bin metrekare olduğu ancak yapının 127 bin metrekare büyüklüğe ulaştığı ifade edildi. Toplantıda, mahkeme kararlarına uyularak binanın olması gereken büyüklüğe çekileceği ve “tıraşlanacağı” dile getirildi.

Kılıçdaroğlu’nun da toplantıda, Aygün’ün iddialarında haksız olduğunu belirterek, “Artık bu konu kapanmıştır. Hukukun gereği neyse yapılacak” dediği öğrenildi. Alınan bilgire göre Kılıçdaroğlu “Yolsuzluğun, rüşvetin, rantın devamlılığı olmaz. Bir yerde yolsuzluk varsa tespit edildiği an gereği yapılacak. Kanal İstanbul için de geçerli. İktidara geldiğimizde parasını ödemeyeceğiz” dedi. CHP’nin yerel seçimlerde aldığı sonucun “hazmedilemediğini” savunan Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’nin başarısını hazmedemiyorlar. İstanbul’un, Ankara’nın CHP tarafından yönetilmesini kaldıramıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, belediyelerimizin başarılı olmasını engellemeyecekler” dediği öğrenildi.

‘Ergenekon’da haklıydı’

Toplantıda söz alan bazı MYK üyelerinin, “Sinan Aygün CHP’den milletvekili oldu. Ergenekon döneminde haksızlığa uğradığı için parti ona sahip çıktı. O zaman haklıydı ama bugün haksız” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Toplantıda, Libya’ya asker gönderilmesi tartışması da ele alınırken, “Libya’da savaşan taraflardan birinin desteklenmesi, barışı getirmez” değerlendirmesi yapıldı.