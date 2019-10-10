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10.10.2019 - 21:07 | | AA

Kılıçdaroğlu'ndan şehit vatandaşlar için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda şehit olan vatandaşlar için taziye mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit vatandaşlar için taziye mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa ve Mardin'den maalesef acı haberler art arda geldi. Terör örgütü üyelerinin, sınır ötesinden yerleşim yerlerini hedef alarak gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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