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04.09.2019 - 09:37| AA

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Kongresi' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Kongresi' paylaşımı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti

"Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' sözlerinde temellenen ve tutsaklığa karşı direnme kararının meşalesi olan, milletin kayıtsız şartsız egemenlik isteğini ve mücadele kararlılığını simgeleyen, bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

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