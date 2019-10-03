Kılıçdaroğlu’ndan yüzde 40+1 çıkışı: Büyük sorunları örtmek istiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy oranının yüzde 40+1’e düşürülmesi tartışmalarıyla ilgili “Ciddiye alınacak bir yanı yok” karşılığını verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’nin açılışındaki sözlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı değil, AK Parti’nin genel başkanı sıfatıyla yapılmış konuşmaydı. Ama kullandığı iki cümle önemli: ‘TBMM’nin itibarının gözetilmesini her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor’. Doğru. Devam ediyor: ‘Milletvekillerinin sesine kulağımızı ve yüreğimizi kapatmadık kapatmayacağız’. Burada dur diyoruz. Neden? TBMM’nin denetim yetkisi var. Bunlardan birisi yazılı soru önergeleri. 27. Yasama Dönemi’nde 18 bin 895 soru sorulmuş. Zamanında yani 15 gün içinde cevap verilenlerin oranı yüzde 6. Hiç cevaplanmayanların oranı yüzde 61.5. Şimdi milli iradeyi temsil edenlere ben seni tanımam diyorsun, sonra ‘milletvekillerinin sesine kulağımızı ve yüreğimizi kapatmadık.’ Baştan kapatmışsın zaten. TBMM’nin itibarıyla oynanıyor. Verilen cevapların çoğu da uyduruk. Soruyorlar ‘ÖSO’ya aylık veriyor musunuz?’ Cevap: ‘TSK, Cerablus ve Afrin’de istikrar ve huzurun sağlanmasına yönelik görev yapmaya devam etmektedir’. Bir sözüm de TBMM Başkanı’na. İşine gelmediği zaman soru önergelerini geri gönderiyor. Saraydan mı korkuyorsun? 600 milletvekilini arkana al saraya karşı dur” ifadelerini kullandı.

‘Hepimiz konuşalım’

Kılıçdaroğlu, “ekonomik krizi aşmak için beş şeyin yapılması gerektiğini” ifade ederek, şunları kaydetti:

“Birincisi; Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Meclis’i Cumhurbaşkanı olarak açacaksın, bir partinin genel başkanı olarak değil. TBMM Başkanı bir partinin genel başkanını Meclis’in açılışında konuşturmamalıdır. Bu yanlıştır demelidir. O konuşuyorsa bütün parti genel başkanlarına söz hakkı versinler, hepimiz konuşalım. Adaletin bağımsız olması lazım. Devlet yönetimi şeffaf olmalı. Ekonomik Sosyal Konsey toplanmalı. Dolar üzerinden yapılan sözleşmeler Türk lirasına çevrilmeli.”

Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1 olan oy oranı şartının yüzde 40+1’e düşürülmesi tartışmaları konusunda, “Ciddiye alınacak yanı yok. Ekonomi ve dış politikadaki büyük sorunları örtebilmek için bunları gündeme getiriyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu’nun, kurmaylarından da bu yönde açıklama yapmalarını istediği, CHP’nin görüşünün “sistemin tamamen değişmesi” olduğunun vurgulanması için talimat verdiği öğrenildi.

‘Ankara-Şam yolu barışa giden en kestirme yol’

CHP’nin İstanbul’da düzenlediği Uluslararası Suriye Konferansı’nın tarihsel önemi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, toplantıya 100’ün üzerinde yabancı gazeteci ile 22 ülkeden gözlemci ve konuşmacının katıldığını belirterek, “Bu da yaptığımız çalışmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor” diye konuştu. “İktidarın yapması gereken bir toplantıyı biz yerine getirdik” diye konuşan Kılıçdaroğlu, “Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu ifade ettik. ‘Suriye’nin geleceğine ancak Suriye halkı karar verir’ dedik. ABD ile Rusya’nın çıkarları arasında savrulmamak için toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık, egemenlik ve iyi komşuluk ilkelerine dayanan bütünlüklü ve uyumlu tek bir Suriye politikası izlemeliyiz. Suriye’nin bütünlüğünü korumalıyız, egemenliğini sağlamalıyız, demokratik süreç içinde demokrasinin gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz ama sakın ola ki iki egemen güç arasında savrulmamalıyız. Yani Rusya ile ABD arasında savrulmamalıyız” ifadelerini kullandı.