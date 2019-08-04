‘Kimse bizi yıldıramaz’

Saldırıda şehit olan asker anısına yaptırılan çeşmeden su içen Kılıçdaroğlu, “Bizi hiç kimse yıldıramaz. İnandığımız davadan, inandığımız yoldan bizi hiç kimse alıkoyamaz. Biz bu memleketin huzuru için yola çıktık” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin; Rize, Artvin ve Ardahan’da kazandığı belediyelere yönelik “teşekkür” turunu dün tamamladı. Artvin’in Şavşat ve Ardanuç ilçe belediyeleri ile Ardahan Belediyesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu Şavşat Belediyesi’nde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Belediye Başkanlarıma şunu söylüyorum: Sana oy versin vermesin bütün vatandaşları kucakla, herkese hizmet götür. Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yap. Bizler hizmeti yaparken herkese eşit hizmet götürmek, ötekileştirmemek üzerine bir siyaset anlayışını inşa etmeye çalışıyoruz. Kavgalardan bıktık. Niye kavga ediyoruz? Herkesin hakkının, hukukunun ve adaletinin korunması lazım. Eğer biz 450 kilometreyi hak hukuk ve adalet için yürüdüysek bu ülkenin insanı için yürüdük. Kendimiz için değil. Benim bireysel olarak hiç bir talebim yok. Ben herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum. Gerginliklerden kavgalardan bıktık, usandık artık. Kavgalar sona ermeli.

‘Ben de ülkücüyüm’

AK Parti’ye oy veren vatandaşlarıma ve MHP’ye oy veren ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Vatanını, bayrağını seven herkes ülkücüdür. Ben de ülkücüyüm. Vatanımı, bayrağımı seviyorum. Ama devletin silah fabrikasını yabancı bir orduya satıyorsan ve ona onay veriyorsan sen asla ülkücü olamazsın. Ses çıkarmıyorsun, destek veriyorsun silah fabrikasını sat diye. Sonra ortalıkta milliyetçiyim diye gezineceksin. Vatanı parsel parsel satanlar milliyetçi olamazlar. AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim; 17 yıl oy verdiniz, sırtınızda taşıdınız. 17 yılın sonunda ne oldu sizin çocuklarınız işsiz. Niçin? Devletin hazinesini, damada teslim ettiler. Senin yüreğin buna evet diyor mu? AK Partili kardeşimin de düşünmesini isterim. 17 yıl sırtında taşıdın yeter de yahu. Hepsi köşeyi döndü.”

Kılıçdaroğlu, Şavşat ilçesinin hayatında özel bir anısı olduğunu ifade ederek, “Burada bir terör saldırısına uğramıştım. Bir güvenlik görevlimiz şehit olmuştu. O çeşmeye uğradık, bir yudum su aldık. Bizi hiç kimse yıldıramaz. İnandığımız davadan, inandığımız yoldan bizi hiç kimse alıkoyamaz. Biz bu memleketin huzuru için yola çıktık. Önümüzde hangi engeller olursa olsan her türlü engeli kararlılıkla aşacağız” dedi.

Şehit için dua

Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016’da, Şavşat’tan Ardanuç’a giderken terör örgütü PKK’nın silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda, Jandarma Er Fatih Çaybaşı da şehit olmuştu. Çaybaşı anısına, şehit olduğu yerde yaptırılan çeşmeye gelerek dua eden Kılıçdaroğlu, çeşmeden su içti.