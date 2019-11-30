‘Kız çocuklarımızın özgüven geliştirmeleri çok önemli’

Kadınların teknoloji ve bilim alanlarında nüfus olarak beklenenden az olduğunu belirten Erdoğan, “Ülkemizde mühendislik fakültelerimizden mezun ettiğimiz kız öğrenci oranı yüzde 24 civarlarında. Kız çocuklarımızın bilim ve teknoloji ile erken yaşlarda tanışması ve bu alanda başarabileceklerine dair özgüven geliştirmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum” dedi.



Emine Erdoğan, dün Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde annesinin isminin verildiği ‘Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi’ açılış törenine katıldı. Programda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran da yer aldı. Açılıştan önce Hayriye Gülbaran’ın hayat hikayesinin yer aldığı video izletildi.









Köklü kurum



Törende bir konuşma yapan Emine Erdoğan, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin İstanbul’un en köklü eğitim kurumu olduğunu ve iki kızının da buradan mezun olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Öğrencilerin bilgileri ezberleyen ve pasif birer dinleyici olarak derse katıldıkları modeller, çağın gerisinde kalmıştır. Bugün açtığımız deneyap atölyemizde robotik-kodlama, siber güvenlik, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.”



Annesinin ağabeyi Ali Gülbaran’ı Kadıköy Ticaret Lisesi’ne kayda götürdüğünü ancak okul müdürünün, kontenjan dolduğu gerekçesiyle kaydı yaptırmadığını anlatan Emine Erdoğan şöyle devam etti: “Annem o zaman ağabeyimi yanına alarak, en yakın çarşıya gidiyor ve portatif bir masa ve sandalye alıp okula dönüyor. ‘Bu çocuklar her şartta okumalı. Yer yoksa, işte yer’ diyerek ağabeyimi okula kaydettirmeyi başarıyor. Kız-erkek ayırt etmeden çocuklarının eğitimi için büyük bir gayretle mücadele eden bir hanımdı. Bugünleri görse, eminim ki tarifsiz bir mutluluk duyardı.”



Fotoğraflar: Ünal Çam