Kızılcahamam kampı başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için dün katılımcılar kampın yapılacağı Eliz Otel’e geldi. Erdoğan, kampın açılış konuşmasını bugün yapacak. Kızılcahamam’da Eliz Otel’de düzenlenen kampa, AK Parti MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve her bakanlıktan bir bakan yardımcısı katılıyor.



Kamp için dün katılımcılar, öğleden sonra otele giriş yaptı. Kızılcahamam’ın girişinden itibaren yollar, AK Parti bayrakları ve Erdoğan’ın afişleriyle süslendi. Kampın yapıldığı otelin önüne asılan pankartta ise Erdoğan’ın MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı, Refah Partisi İstanbul İl Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerine ait fotoğrafları ile “Gençlik her zaman seninle büyük usta” yazısı yer aldı.



‘Sistem’ sunumu



Kamp, bugün Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Mahir Ünal genel merkez çalışmalarına ilişkin, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise TBMM grup çalışmalarına ilişkin birer sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapacağı sunumunun ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun birer sunumu olacak. Yarın ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi konusunda bir konuşma yapacak. Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel istişare ve değerlendirmenin ardından yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.