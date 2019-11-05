Kızıltepe’ye kayyum atandı

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Yılmaz’ın yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, belediye başkanvekili olarak görevlendirildi. Nilüfer Elik Yılmaz, belediye binasına girmek istedi ancak polis memurları tarafından engellendi. Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, belediye binasına gelip göreve başladı.

Kızıltepe ile birlikte kayyum atanan HDP’li belediye sayısı 15’e çıktı. HDP’li başkanların görevden alındığı belediyeler şöyle: Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleri, Erzurum’un Karayazı ilçesi, Diyabakır Kulp ilçesi, Hakkari, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi, Mardin’in Nusaybin ilçesi, Diyarbakır’ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy ilçeleri, Van’ın Erciş ilçesi, Şırnak’ın Cizre ilçesi, Van’ın Saray ilçesi, Mardin’in Kızıltepe ilçesi.