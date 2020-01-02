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02.01.2020 - 13:55 | | AA

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan sert tepki! Tamamen politik kaygılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz (Eastmed) doğal gaz boru hattı anlaşmasının, "coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla" verilmiş bir karar olduğunu belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan sert tepki! Tamamen politik kaygılar

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Atina'da İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi (GKRY) arasında imzalanacak Eastmed projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akıncı, "Bugün Atina'da Yunanistan-Güney Kıbrıs ve İsrail arasında  imzalanacağı duyurulan Eastmed boru hattı anlaşması, coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla karar verilmiş bir konudur." ifadesini kullandı.

İsrail'den GKRY'ye, oradan Girit'e ve Yunanistan'a, nihayetinde de İtalya'ya uzanması planlanan boru hattının, başka alternatiflere göre çok daha uzun ve masraflı bir güzergah durumunda olduğunu hatırlatan Akıncı, konunun uzmanlarının karşı görüşlerine rağmen gündemde tutulmaya çalışılan bu projenin, tıpkı GKRY'nin tek başına AB'ye üye yapılmış olması gibi, Kıbrıs sorununun  çözümüne yardımcı olmayacağını belirtti.

Politik atmosferin atılacak karşılıklı adımlarla değiştirilebileceğine  ancak coğrafyayı değiştirmenin olanaksız olduğuna dikkati çeken Akıncı, "Coğrafi  gerçekler ise Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Kıbrıslı Türkleri ve  Türkiye'yi dışlamanın olanaksız olduğuna işaret etmektedir." değerlendirmesinde  bulundu.

Akıncı, şunları kaydetti:

"Öteden beri vurguladığım gibi, Doğu Akdeniz'deki enerji  kaynaklarından ortaklaşa yararlanmanın, barış ve istikrar içinde birlikte  kullanmanın yolunu bulmamız gerekmektedir. Bu da akıl yolunda, makul olanda  uzlaşmakla ve nihai olarak Kıbrıs sorununu çözmekle olasıdır.  Bir kez daha  anlaşılmaktadır ki Kıbrıs sorununun çözümü, sadece Kıbrıs’ın değil, bölgenin de ihtiyacı haline gelmiştir."

 

 

Önüne ne çıktıysa çarptıAfyonkarahisar’da mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerinde bir otomobilin caddede sağlı sollu park halindeki bulunan araçlara vurarak daha sonra ağaca çarpması dikkat çekti.
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