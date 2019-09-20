‘KKTC davası milli davamız’

Şentop, bir süre önce parlamentodaki siyasi partilerin hem KKTC hem de Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda bildiri yayımladıklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

‘Siyasi eşitlik esas’

“Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türkler 50 yılı aşkın bir süredir yürüttükleri mücadeleyle bağımsızlıklarını teminat altına alacak bir neticeyi elde etmişlerdir. Türkiye olarak biz her aşamada KKTC’nin yanındayız, arkasındayız, birlikte hareket ediyoruz. Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve adil bir çözümün gerçekleşmesi için Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun için Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin siyasi eşitliğini kabul eden ve güvenliğini teminat alan bir yaklaşımın esas alınması, temel alınması gerekir. Kıbrıs Rumları, Kıbrıs adasının bütün ekonomik imkanlarını kendilerine aitmiş gibi kullanma anlayışı içerisinde hareket ediyorlar. Buna hakları olmadığını ifade ediyoruz. Biz, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin siyasi eşitliğini ve güvenliğini teminat altına alan her türlü müzakere ve anlaşmanın sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

KKTC Başbakanı Tatar da “Bir müzakere süreci tekrar başlayacaksa mutlaka bunun şartları ‘terms of reference’ dedikleri noktalarda kesin bir anlaşma olmalı. Aksi takdirde tehlikeli bir maceraya veya oyuna girmemiz söz konusu değildir” dedi.

‘Paha biçilmez fedakârlık’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onların paha biçilmez fedakarlıkları sayesinde daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir” ifadesini kullandı.