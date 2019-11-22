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22.11.2019 - 07:50 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Komisyonda ‘hain’ gerginliği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam arasında bütçe görüşmeleri sırasında sert tartışma çıktı.

Komisyonda ‘hain’ gerginliği

Soylu, kayyum görevlendirmeleriyle ilgili konuştuğu sırada İslam ayağa kalkarak, “Ahmet Altan’ın terörle ne alakası vardı? Susturamadığınız insanları içeri tıkıyorsunuz, ‘hain’ diyorsunuz. Bana hain demedin mi? FETÖ ile iş tutacaksın, hain ben olacağım” diye karşılık verdi.

Bunun üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri İslam’a tepki gösterdi. Salonda ortam gerildi. Soylu, İslam’a “FETÖ ile iş tutanın Allah belasını versin. Hadi oradan. Buraya şov yapmak için geldin” dedi. İslam ayağa kalkarak tepkisi sürdürdü. Soylu, “Utanma da yok” diyen İslam’a, “Utanma falan deme, ahlaksızlık yapma. Terbiyesiz adam, sen Türkiye Cumhuriyeti’ne her zaman ihanet ettin. Hainsin. Senin provokatör olduğunu herkes biliyor” karşılığını verdi. İslam ise Soylu’ya “Gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz” diye yanıt verdi. Karşılıklı atışmaların ardından komisyona birkaç dakika ara verildi. Ardından bakanlığın bütçesi kabul edildi. 

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