Konferans beklentisi tutmadı

Daha önce hazırladığı taslak programları katılımcıların değişmesi nedeniyle yenileyen CHP, resmi programı önceki gün duyurdu. Açıklanan programa göre konferansa katılım beklentinin altında kaldı. Veli Ağbaba’nın takdim, Kılıçdaroğlu’nun ise açılış konuşması yapacağı programa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması da eklendi. Programa göre, konferanstaki beş ayrı panelin moderatörlüklerini; Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, eski diplomat Aydın Selcen ve Murat Karayalçın yapacak. Türkiye’den 19 konuşmacının katılacağı konferansta yurt dışından 8 isim yer alacak. AB Türkiye Temsilciliği’nden Steven De Wilde, Türk Rus Proje Geliştirme Derneği Başkanı Ivan Starodubtsev, İran Allameh Tabataba’i Üniversitesi’nden Gholam Ali Chengini Zade, Irak Amerikan Üniversitesi’nden Akeel Abbas, Mısır Kahire Amerikan Üniversitesi’nden Amy Kristine Holmes, Beyrut Üniversitesi’nden Nasser Yassin, Suriyeli gazeteci Sarkis Kassarjian ve Suriye Hristiyanları Derneği Başkanı Wael El Malasi konferansta konuşacak. Türkiye’den ise; gazeteci, akademisyen ve araştırmacılar ile eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP’li Hatay ve Adana büyükşehir belediye başkanları konuşma yapacak. Programa göre konferansa Steven De Wilde dışında Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinde masada olan yabancı devletler ya da uluslararası kuruluşlardan herhangi bir resmi katılım olmayacak.