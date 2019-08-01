Kritik YAŞ toplanıyor

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. YAŞ’ta, generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyaları görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir günde tamamlanması planlanan Şûra öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret edecek.

TSK komuta kademesinde bir sürpriz yaşanması beklenmiyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile uyumu dikkat çeken Genelkurmay Başkanı

Orgeneral Yaşar Güler’in iki yıl daha görev süresi bulunuyor. Orgeneral Güler ile bir yıl daha görev süresi bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın mevcut görevlerine devam etmeleri bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün 2 yıllık görev süreleri de bu yıl sona eriyor. Özbal ve Küçükakyüz’ün görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dördüncü yıldız

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de orgeneralliğe terfi edecek. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci

ve 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu terfi sırasında yer alıyor. Hava Kuvvetleri’nde ise boşalan kadro bulunmamasından dolayı orgeneral terfisi beklenmiyor.