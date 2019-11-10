Külliye'de Atatürk'ü anma töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet'i istismarcı zihniyete terk etmeyeceğiz.

Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılmaz. Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalmaktır.

Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır

Bize olan düşmanlığın en önemli sebebi onların kirli ticaretini ifşa etmiş olmamızdır.

Atatürk ve Cumhuriyet kavramlarını perde olarak kullanıp ülkemizi hedef alanlar oldu.

Bugün ülkemizdeki hiçbir bireyin sadece kendi çıkarını düşünme lüksü yoktur. Ülkemizin bu cendereden çıkması için birlikte çalışmamız gerekiyor.

Teröristlere parasız veriyorlar. Bize paramızla dahi akıllı bomba vermediler. İnsansız hava aracı istedik vermediler. Şimdi biz silahlı insansız hava aracımızı yapıyoruz. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Türkiye'nin asıl gücü ne topu, ne tüfeği, ne süngüsüdür. Türkiye'nin asıl gücü şu insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir.

Teröristlerin inlerine gireceğiz demiştik. İnlerine girdik. Şimdi kaçacak delik bulamıyorlar. Terör örgütlerini kullanarak ülkemizi kana ve ateşe boğmak istediler.

Ekonomimizi hedef alarak bizi eski günlere döndürmek istediler. Oyunlarını bozduk, neticeye ulaşamadılar. 15 Temmuz'da milletimize yapılan darbeyi yine milletimiz sayesinde 16 saatte bertaraf ettik. Bütün mesela inanmak.

Ülkemize yönelik terör tehditlerini kaynağında bitirmek için kimsenin beklemediği harekatları gerçekleştirdik ve başarıya ulaştırdık. Üç ayrı harekatla Suriye'de terör örgütü kontrolündeki 8 bin 100 kilometrekare alanı güvenli hale getirdik. 365 bin Suriyeli kendi topraklarına döndü. Dönüşlerin sürmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusuna sahip çıkmak elbette hepimizin görevidir.

Türkiye'nin geçmişiyle bağını koparmak isteyenler oldu ama bunu kimse başaramadı. Bugüne kadar milletimizi kadim tarih yörüngesinden çıkarmaya kimse muvaffak olamadı.

Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler. Neymiş efendim "Osmanlı'da okuma-yazma oranı çok düşükmüş". Neymiş efendim "Osmanlı'nın kendi silah sanayii yokmuş", "Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedilmiştir." Hepsi yalandır, iftiradır. Elbette Osmanlı'nın da eksikleri vardır. Tespiti yapmak tarihçilerin ve uzmanların işidir. Sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir.

Türkiye düşmanlığı için malzeme üretenlerin geçmişi soykırımlarla dolu.

Tarihin nakşedilmediği bir şehrimiz yok. Biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Onları anlatmaya devam edeceğiz. Biz kim olduğumuzu biliyoruz. Kim ne derse desin... Kendimizi tüm dünyaya ve evlatlarımıza anlatmaya devam edeceğiz.