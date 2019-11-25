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25.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Kumpasın değirmenine kimse su taşımamalı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Beştepe’ye giden CHP’li” tartışması konusunda, “Sarayın CHP’ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiçbir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz” dedi.

‘Kumpasın değirmenine kimse su taşımamalı’

Öztrak, dün Muharrem İnce’nin açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Öztrak, “Sarayın CHP’ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiçbir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak, milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır” ifadelerini kullandı. Öte yandan İnce’nin CHP yönetimini hedef alan dünkü açıklamalarına, partiden herhangi bir yanıt gelmedi. 

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