Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

ABD, F-35 programına ilişkin yeni teklif ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkaracak “serbest ticaret anlaşması” paketiyle Türkiye’nin kapısını çalmaya hazırlanırken, dün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Satterfield’e yeni görevi dolayısıyla başarılar dileyen Kurtulmuş, “Ümit ederim ki Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesinde buradaki çalışmalara katkıda bulunur” diye konuştu. Satterfield ise kabulden duyduğu memnuniyeti bildirerek “AK Parti ve Türkiye’nin dinamik demokrasisinin diğer katılımcılarıyla uzun ve sürdürülebilir ilişkiler umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Heyette, ABD Dışişleri Bakanı Güney Avrupa İlişkileri Direktörü Maria Olson ve Siyasi Müsteşar Marcos Mandojana yer aldı.