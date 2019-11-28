Kurtulmuş'tan terörle mücadele mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, bir dizi temaslar için geldiği Malatya'da Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Kente ilişkin bilgiler alan Kurtulmuş, Türkiye'nin büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu meydan okumalara karşıda bizim ayakta tutacak olan şey neyin ne olduğunu iyi şekilde anlamak, büyük resmin farkına varmak ve içeride dirliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi, insicamımızı en güzel şekilde koruyarak, cümle aleme karşı uyanık olmak ve Türkiye'nin bundan sonraki hedeflerini gerçekleştirmektir. Türkiye'nin maalesef daha güçlü bir ülke olarak bu bölgede ayakta durmasını istemeyenler içeriden ve dışarıdan Türkiye'ye karşı saldırılarını sürdüreceklerdir, bunu da biliyoruz. Özellikle son dönemlerde terör örgütleri üzerinden bir şekilde Türkiye hizaya çekilmeye, bloke edilmeye çalışılıyor. Aslında bu yeni bir şeyde değil. PKK üzerinden neredeyse 40 yıldır Türkiye bir şekilde ayaklarına pranga vurulmaya çalışıldı. Kararlı, dirayetli bir şekilde çok şükür bu tehlikeyi ciddi bir şekilde bertaraf ettik. Ama bu sefer hemen Suriye'nin kuzeyinde, sınırlarımızın hemen güneyinde yine PKK'nın şubesi olan terör örgütleri vasıtasıyla Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı" dedi.

'AKÇAKALE'DE 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU'

Cumhurbaşkanının başkomutanlığında, dirayetinde, onun öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca, fedakarca mücadelesiyle Barış Pınarı Operasyonu'nda başarı sağlandığını söyleyen Kurtulmuş, "Ortada emperyalistlerin tuzaklarını, oyunlarını yani bölgeyi daha fazla bölüp, parçalamak için orada bir terör koridoru oluşturma tezlerini çürüterek, onları bir kenara attık. Ama öyle görünüyor ki terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye karşı saldırılar devam edecektir. Akçakale'de terör örgütü tarafından yapılan havan saldırısıyla 2 askerimiz şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin. Ailelerine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin bu kahramanca, destansı direnişi, mücadelesi sayesinde Allah'ın izniyle bu terör örgütlerinin tamamını biz bir şekilde tarihin çöplüğüne atacağız. Sonuçta ne yaparlarsa yapsınlar, arkasında kim olursa olsun, hangi devlet hangi güç ne desteği verirse versin, hangi silah yardımını alırlarsa alsınlar, hangi askeri, lojistik, istihbarat desteği verilirse verilsin, hangi siyasi desteklerle hangi ülkelerin başkentlerinde sarılıp sarmalanıp bir şekilde büyütülsünler hiçbir şey fark etmez. Türkiye kararlıdır, eninde sonunda terör örgütlerine karşı mücadelesini hem yurt içinde hem yurt dışında kazanacaktır. Bu kararlılık içerisinde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

'TERÖRÜN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ'

Milletin terör örgütlerine pabuç bırakmayacağını ifade eden Kurtulmuş, "Eninde sonunda milletimiz bu mücadeleyi kazanacaktır" diye konuştu.

Kurtulmuş, terörle mücadelede herkesi samimi olmaya davet ederek, "Gerçekten teröre karşı mücadelede ortak bir cephe oluşturulmasını temenni ediyoruz. 'Bana yakın, bana uzak terörist, bana zarar veren, zarar vermeyen terörist' olmaz. Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Bu terör örgütlerini destekleyen ülkelerin de eninde sonunda bunu anlayacaklarını biliyoruz. Biz bu mücadelede kararlıyız. Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.