Libya için kritik süreç

Libya’daki iç savaş devam ederken ocak ayı içinde toplanması planlanan “Berlin Süreci” toplantısına “P5 ülkeleri” ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Türkiye, Almanya, İtalya, Mısır ve BAE katılacak. Türkiye’nin Libya ile imzaladığı hem “deniz yetki” hem de, “askeri iş birliği” anlaşmaları nedeniyle Libya’daki durum daha da kritik bir hal aldı. Türkiye; Katar, Tunus ve Cezayir’in de toplantıya katılmasını istedi. Katar’ın katılımına sıcak bakılmadığı ancak Tunus ve Cezayir’in toplantıya davet edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Türkiye bekliyor

Ayrıca Afrika Birliği’nin de Türkiye’nin bu hamlesi üzerine Libya’nın komşuları Nijer ve Çad’ın toplantıya katılmasını istediği buna da sıcak bakıldığı ifade ediliyor. Berlin’deki toplantıya Mısır’ın da Yunanistan’ın katılmasına yönelik girişimleri olduğu ifade ediliyor. Toplantı için tarih çalışmaları da sürüyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos’ta 21-24 Ocak’taki toplantısı olması nedeniyle buraya gelecek liderlerin Berlin’e daha kolay geçebilmeleri için Berlin toplantısının 19 ya da 26 Ocak’ta yapılmasının planlandığı kaydedildi. Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılıp katılmayacağı da netleşmezken Erdoğan’ın da Putin’in hamlesine göre karar vereceği ifade edildi. Türkiye, bölgede çatışmalar devam ederken ve liderlerin katılmadığı bir toplantı yapılmasına sıcak bakmıyor. 8 Ocak’taki kritik Erdoğan-Putin görüşmesinin de Libya için kritik bir toplantı olduğu değerlendiriliyor.